«Несмотря на дождь, есть крытая сцена»: как депутат Фетисов провел зарядку с участниками клуба в Климовске

Как сообщила администрация муниципалитета, в пятницу, 2 апреля, парк «Дубрава» в микрорайоне Климовск посетили депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов, заместитель главы городского округа Подольск Ольга Шашкова и депутат Совета депутатов Виктор Щукин. Масштабное благоустройство этой территории завершилось еще в прошлом году.

В администрации округа рассказали, какие изменения появились в парке. Здесь оборудовали детские и спортивные зоны, провели освещение и установили камеры видеонаблюдения, заасфальтировали дорожки. Кроме того, построили сцену, кафе, пункт проката, воркаут-площадку, обустроили зону отдыха у пруда, а также места для праздников и пикников.

По данным администрации, гости парка пообщались с членами клуба «Активное долголетие» и сделали с ними утреннюю гимнастику. Дождливая погода не помешала — занятия проходили под крытой сценой, где комфортно в любую погоду. Теплый сезон в «Дубраве», как и во всех парках округа, официально откроют 1 мая. В администрации считают, что жителей ждет яркий праздник.

По данным администрации, Вячеслав Фетисов оценил современный облик территории, отметил, что парк получился красивым и удобным, и подчеркнул: здесь можно приятно и с комфортом проводить время на свежем воздухе.

Ранее сообщалось, что волонтеры Подольского благочиния с начала СВО передали более 80 «КамАЗов» помощи.