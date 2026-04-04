Вузы резко изменили правила: что станет с абитуриентами в 2026 году при поступлении

Университеты изменили экзамены, подачу документов и условия зачисления в 2026 году. Об этом пишет РИА Новости.

Новые требования к вступительным экзаменам

Ведущие российские университеты пересмотрели перечень вступительных испытаний в рамках приемной кампании 2026 года. Изменения связаны с обновлением законодательства и анализом предыдущего набора.

В ряде технических вузов усилили требования к профильным предметам. Так, в МГТУ имени Баумана физика стала обязательной для поступления на инженерные направления.

Одновременно учебные заведения гуманитарного профиля получили право включать историю в список экзаменов наряду с обществознанием. При этом абитуриентам оставили возможность самостоятельно выбрать один из этих предметов.

В Российском государственном гуманитарном университете решили не заменять обществознание, однако добавили историю как альтернативный экзамен для ряда направлений подготовки.

Изменения в подаче документов

С 2026 года изменилась процедура подачи заявлений. Теперь большинство вузов отказались от собственных электронных систем приема. Подать документы можно через портал «Госуслуги», а также лично или по почте.

Дополнительно введено новое правило, получившее название «день тишины». В этот день запрещено отзывать согласие на зачисление. В вузах пояснили, что такая мера направлена на снижение манипуляций при конкурсном отборе и повышение прозрачности процедуры.

Новая система учета достижений

Университеты скорректировали подход к оценке индивидуальных достижений абитуриентов. В частности, в МФТИ сократили список учитываемых олимпиад с 50 до 35 и ужесточили условия поступления без экзаменов.

Теперь право зачисления без вступительных испытаний сохраняется только за победителями олимпиад, тогда как призеры лишились этой возможности. Кроме того, минимальный балл ЕГЭ для подтверждения результата увеличен до 80, а по ряду направлений — до 85.

В то же время некоторые вузы расширили систему поощрений. Например, РГГУ начал учитывать дополнительное образование в сфере искусства, спорта и физической культуры.

Новые правила целевого и платного обучения

Существенные изменения коснулись целевого набора. Теперь квоты закрепляются за конкретными заказчиками, что делает систему более прозрачной и ориентированной на потребности работодателей.

Также введены ограничения на количество платных мест по ряду популярных направлений. В их числе — психология, экономика, менеджмент, юриспруденция, журналистика и филология.