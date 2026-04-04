Запад теплее востока: где в Подмосковье будет самая мягкая погода на предпасхальной неделе

В период с 6 по 12 апреля 2026 года в Московской области ожидается переменчивая погода с колебаниями температуры и осадками. Подробнее о погоде в предпасхальную неделю рассказал синоптик Василий Южный, сообщил REGIONS.

По информации издания, в Ногинске и Богородском округе прогнозируют умеренные перепады, а на востоке региона они могут быть более резкими.

«Так, в понедельник будет днем около +8°C, ночью около 0°C и без осадков, а уже во вторник и среду на фоне небольшого потепления пойдут дожди», — рассказал синоптик Василий Южный.

По информации издания, на предстоящей неделе погода будет неустойчивой: дожди будут сменяться прояснениями. В четверг, 9 апреля, и пятницу, 10 апреля, станет прохладнее, однако к выходным (11–12 апреля) начнется постепенное потепление. Днем воздух прогреется до +12°C, ночью — около +2°C. Ожидается облачность с кратковременными осадками.

По данным издания, самые высокие температуры на неделе прогнозируют на западе и юго-западе Подмосковья — в Одинцовском, Красногорском и Истринском округах. Это объясняется более мягким влиянием воздушных масс с запада.

По информации издания, на востоке региона — в Щелковском и Орехово-Зуевском округах — столбики термометров покажут на 1–2 градуса ниже, чем в Богородском округе. Возможны более сильные ночные заморозки (до –3°C) и резкие суточные перепады.

«В начале недели на регион повлияет теплый фронт, что вызовет потепление. Однако уже к середине недели холодный фронт с севера принесет резкое похолодание и осадки. К концу недели снова ожидается смещение теплых воздушных масс, но без резкого роста температур», — уточнил специалист.

