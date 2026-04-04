Море еще холодное — цены горячие: что происходит с туристическим сезоном-2026 в Абхазии
Турпром: цены на отдых в Абхазии взлетят вдвое к 30 апреля
К концу апреля цены на поездки в Абхазию достигают пика. Сдвиг дат на несколько дней позволяет сократить расходы до половины. Туристам советуют выбирать заезд после 27 апреля. Об этом пишет«Турпром».
Согласно информации издания «Турпром», стоимость недельного отдыха в Абхазии резко возрастает в период майских праздников. Максимальных значений она достигает к 30 апреля. Эксперты отмечают, что перенос поездки на несколько дней до или после длинных выходных помогает сэкономить до 50 процентов бюджета.
Стоимость в разгар праздников
При заезде 21 апреля минимальный чек стартует от 26 тысяч рублей. Однако уже к 30 апреля та же продолжительность отдыха обойдется от 50 тысяч рублей. Если же выехать в середине праздничного периода, цена снижается до 31 тысячи рублей.
Причина динамики
Ключевой фактор — погода. В конце апреля море остается прохладным, поэтому пляжный сезон еще не начинается. Желающим захватить часть выходных специалисты рекомендуют отправляться 27 апреля. Тогда неделя в гостевом доме будет стоить примерно 35–36 тысяч рублей.
Где искать предложения
Варианты в указанном ценовом диапазоне встречаются на всех курортах Абхазии. Однако число свободных мест стремительно сокращается, поэтому бронировать лучше заранее.