К концу апреля цены на поездки в Абхазию достигают пика. Сдвиг дат на несколько дней позволяет сократить расходы до половины. Туристам советуют выбирать заезд после 27 апреля. Об этом пишет «Турпром».

Согласно информации издания «Турпром», стоимость недельного отдыха в Абхазии резко возрастает в период майских праздников. Максимальных значений она достигает к 30 апреля. Эксперты отмечают, что перенос поездки на несколько дней до или после длинных выходных помогает сэкономить до 50 процентов бюджета.

Стоимость в разгар праздников

При заезде 21 апреля минимальный чек стартует от 26 тысяч рублей. Однако уже к 30 апреля та же продолжительность отдыха обойдется от 50 тысяч рублей. Если же выехать в середине праздничного периода, цена снижается до 31 тысячи рублей.

Причина динамики

Ключевой фактор — погода. В конце апреля море остается прохладным, поэтому пляжный сезон еще не начинается. Желающим захватить часть выходных специалисты рекомендуют отправляться 27 апреля. Тогда неделя в гостевом доме будет стоить примерно 35–36 тысяч рублей.

Где искать предложения

Варианты в указанном ценовом диапазоне встречаются на всех курортах Абхазии. Однако число свободных мест стремительно сокращается, поэтому бронировать лучше заранее.