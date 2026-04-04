«Груз повезет старшина Денис»: как подольские волонтеры помогают бойцам на луганском направлении

По информации администрации, в рамках гуманитарной миссии было передано около 15 кубометров вещей, собранных жителями. В ее состав вошли предметы быта, одежда, обувь, книги, средства личной гигиены. Часть груза предназначена для военнослужащих — в том числе маскировочные и антидроновые сети.

По данным администрации, груз отправится на Луганское направление. Его повезет старшина мотострелковой бригады Денис.

«Местные жители действительно нуждаются в этой помощи, все пригодится», — рассказывает боец.

В администрации отметили, что гуманитарные грузы в зону СВО отправляются раз в месяц. «Милосердие – Подольск» продолжает помогать тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации. Также проводятся благотворительные ярмарки волонтерского движения. Ближайшая состоится 11 апреля в 12:00 на территории Воскресенского храма в Подольске. (0+)

