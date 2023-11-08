Адвокат Калинов пояснил степень наказания напавшего с мачете на прохожих в Люберцах

По словам адвоката Максима Калинова, в отношении мужчины, который напал с мачете на прохожих в Люберцах, могут возбудить уголовное дело по трем статьям. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

Он добавил, что это статьи УК РФ «Хулиганство», «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» и «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов». Они предусматривают лишение свободы от пяти до 20 лет.

По мнению юриста, более мягкое наказание предусматривает около 15 лет лишения свободы.