Адвокат Карабанов назвал способы поведения пассажира в случае конфликта с таксистом

Нападение водителей такси на пассажиров является одним из отпугивающих факторов для многих людей. Конфликты, которые возникают в процессе поездки, не всегда удается разрешить мирно и приходится защищаться. Адвокат Александр Карабанов пояснил, как вести себя в случае конфликта с водителем такси и откуда ожидать поддержку. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, ряд водителей такси могут быть возбужденными и излишне нервными, однако так происходит далеко не со всеми. Так, некий процент таксистов для того, чтобы увеличить продолжительность своего рабочего дня принимает разные психотропные вещества. У них происходит хронический недосып, таксисты могут находиться в повышенном, разбалансированном эмоциональном состоянии.

Юрист подчеркнул, что при конфликтной ситуации пострадавшему следует собрать доказательства, которые в дальнейшем помогут привлечь нарушителя к ответственности. Помимо этого, при любых нестандартных ситуациях имеет смысл звонок в полицию, нередко это может спасти жизнь и просто напугать водителя. Также для разрешения конфликтной ситуации также можно обратиться к агрегатору, который заинтересован в своей репутации, поэтому в любом случае они должны разобраться и наказать водителя

По его мнению, важно понимать, что такси является закрытым пространством. Бывают случаи, когда водители блокируют двери, не уменьшают скорость и не останавливаются по требованию. В подобные моменты необходимо избегать совершения резких и необдуманных поступков.

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