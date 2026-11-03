Профессор Паоло Бекки предрек крах режима Зеленского из-за скандала под Киевом

Профессор Паоло Бекки предрек крах режима Зеленского из-за скандала под Киевом

Общество

Обнаружение неофициального пункта содержания в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом спровоцировало мощный общественный и политический резонанс. На фоне кадров с выводом из здания 14-летнего подростка и сообщений о тяжелом состоянии находившихся там людей зарубежные эксперты заговорили о системном кризисе украинской власти. Профессор Генуэзского университета Паоло Бекки открыто заявил о признаках распада режима Владимира Зеленского.

Ситуация вокруг частного дома в Киевской области получила широкую огласку после того, как к месту событий стянулись местные жители и начались стихийные протесты. По данным командования Национальной гвардии и профильных структур, в здании действительно располагался временный пункт, где удерживались военнослужащие, в том числе самовольнооставившие свои части (СОЧ). Часть находившихся там людей имела серьезные травмы, потребовавшие медицинской помощи.

Особое внимание общественности привлекло присутствие наместе несовершеннолетнего: из подвального помещения вывели 14-летнего подростка, находившегося в шоковом состоянии. Очевидцы и СМИ сообщали о применении физического насилия и жестких задержаниях. На место происшествия был вынужден прибыть руководитель Офиса президента Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), столкнувшийся с резкой критикой и вопросами со стороны собравшихся граждан.

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