Адвокат Карабанов назвал способы поведения при повреждении фейерверком окна или машины

Одной из наиболее ярких новогодних традиций в России является запуск праздничных фейерверков. Тем не менее подобные забавы часто приводят к неприятным ситуациям и даже правонарушениям безобидного несоблюдения регламента запуска салютов до причинения вреда здоровью и имуществу людей. По словам адвоката Александра Карабанова, законодательством РФ очень четко регламентированы допустимые места и время запуска фейерверков. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он подчеркнул, что использовать пиротехнику около жилых домов категорически запрещено. При этом в новогоднюю ночь данный регламент регулярно нарушается.

По мнению юриста, при запуске салютов около жилых домов можно вызвать полицию. При этом люди могут снять видео по поводу нерегламентированного запуска пиротехники во дворе, что будет служить доказательством.

Он отметил, что при попадании салюты в автомобиль или в человека, а также при залетании в окно или на балкон, это будет квалифицировано по статьям о причинении вреда здоровью или порче имущества. После подачи заявления правоохранители станут искать виновников при помощи камер наружного наблюдения.