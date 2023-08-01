Адвокат Карабанов оценил вероятность смягчения приговора матери «челябинского маньяка»

Следственным комитетом РФ предъявлено «челябинскому маньяку» обвинение в похищении человека, изнасиловании и убийстве, в том числе в похищении обвиняется и его пожилая мать. Адвокат Александр Карабанов рассказал, какое наказание грозит матери маньяка и как на это повлияет ее помощь в побеге пленницы. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, следствию следует изучить все обстоятельства уголовного дела и дать юридическую оценку действиям матери. Их действия будут также квалифицированы через признаки преступления, согласно ст. 33 УК РФ, определяющей виды соучастников преступления, которыми могут быть организатор, исполнитель, пособник или подстрекатель.

Юрист пояснил, что уровень вины матери преступника станет определяться следствием согласно оценке ее действий в общем плане.