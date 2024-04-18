Адвокат Карабанов перечислил правила поведения при обнаружении лежащего нетрезвого человека у подъезда

Жители городов РФ нередко сталкиваются с весьма неприятной картиной – прямо посреди улицы, около подъездов или в переулках может бессознательно сидеть или лежать человек в состоянии сильного алкогольного или наркотического опьянения. Чаще всего подобных личностей прохожие обходят стороной. Адвокат Александр Карабанов пояснил, что необходимо делать при обнаружении нетрезвого человека в бессознательном состоянии. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, самостоятельно вмешиваться не следует, необходимо вызвать полицию, сотрудники которой правильно оценят обстановку и примут меры в соответствии со своими должностными полномочиями. В случае если прохожий обладает какими-либо медицинскими навыками и может оказать необходимую помощь, и при этом понимает, что в данном случае срочная медпомощь нужна, то в таком случае он может приступить к применению средств спасения жизни человека.

Юрист подчеркнул, что при этом прямой обязанности оказывать помощь бессознательным пьяницам и наркоманам у граждан РФ нет.

По его мнению, под данную ситуацию даже не подходит статья УК РФ «Оставление в опасности», если это обычный прохожий, а не врач, находящийся на смене.