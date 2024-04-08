Адвокат Карабанов перечислил способы борьбы с наркозакладчиками во дворе дома

Подпольные сети распространения запрещенных веществ есть в городах РФ уже не первый год. Известны десятки случаев задержания так называемых закладчиков. Нередко подобные «закладки» прячут во дворах и подъездах жилых домов, куда за ними впоследствии приходят «покупатели». Это становится угрозой комфорту и безопасности проживания жильцов дома. По словам адвоката Александра Карабанова, отвадить наркоторговцев и их клиентов от собственного двора жильцы могут благодаря своей бдительности и сотрудничеству с органами правопорядка. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что самостоятельно прогонять закладчиков или подозрительных людей, что-то выискивающих, жильцам категорически не следует в силу двух причин: это работа исключительно правоохранительных органов, у простого человека отсутствуют профессиональные навыки, как действовать в кризисных ситуациях и элементарные знания закона.

По мнению юриста, при обнаружении подозрительной личности жилец должен звонить в полицию, сотрудники которой должны будут приехать и проверить обстановку. По возможности также нужно снять действия подозреваемого на видео.

Он отметил, что во времена СССР безопасность во дворах многоквартирных домов во многом обеспечивалась благодаря работе так называемых общественников, то есть жильцов, которые наблюдали за происходящим у подъездов.