Адвокат Карабанов раскрыл последствия нападения для Милашиной и Немова

Сегодня в Чечне ряд неустановленных лиц напали на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова. Они находятся в больнице. Адвокат Александр Карабанов рассказал, что последует за данным нападением. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, если адвокат является потерпевшим, для него не существует каких-либо привилегий.

Он отметил, что по факту преступления должно быть возбуждено уголовное дело и проведено полное расследование.

Юрист пояснил, что глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров очень следит за тем, чтобы на территории региона действовали законы РФ, поэтому виновных следует привлечь к уголовной ответственности публично.