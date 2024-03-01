Адвокат Карабанов считает, что жившую в подъезде женщину в Москве проверят на мошенничество
Фото: [Издательство «Подмосковье»]
В необычной истории о жительнице столицы, которой пришлось жить в подъезде с тремя детьми, появились новые подробности. В рамках разбирательств выяснилось, что москвичка владеет рядом квартир в столице и зимним домом в Новой Москве. Все это она сдает в аренду. Кроме того, она в полном объеме получает положенные соцвыплаты и пособия. По словам адвоката Александра Карабанова, действия этой женщины могут быть расценены как мошенничество. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
По его словам, при оформлении пособий москвичка предоставила лживые сведения по поводу своего материального положения, чем ввела в заблуждение государственные органы. Это может повлечь наказание по статье «Мошенничество».
Юрист добавил, что при этом также столичное ведомство вправе подать заявление в правоохранительные органы для проведения доследственной проверки.
Напомним, что данные действия наказываются по ст. 159.2 УК РФ, за них подразумевается наказание в виде штрафа до 120 тыс. рублей или ограничения свободы сроком до двух лет.