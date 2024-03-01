Адвокат Карабанов считает, что жившую в подъезде женщину в Москве проверят на мошенничество

В необычной истории о жительнице столицы, которой пришлось жить в подъезде с тремя детьми, появились новые подробности. В рамках разбирательств выяснилось, что москвичка владеет рядом квартир в столице и зимним домом в Новой Москве. Все это она сдает в аренду. Кроме того, она в полном объеме получает положенные соцвыплаты и пособия. По словам адвоката Александра Карабанова, действия этой женщины могут быть расценены как мошенничество. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, при оформлении пособий москвичка предоставила лживые сведения по поводу своего материального положения, чем ввела в заблуждение государственные органы. Это может повлечь наказание по статье «Мошенничество».

Юрист добавил, что при этом также столичное ведомство вправе подать заявление в правоохранительные органы для проведения доследственной проверки.

Напомним, что данные действия наказываются по ст. 159.2 УК РФ, за них подразумевается наказание в виде штрафа до 120 тыс. рублей или ограничения свободы сроком до двух лет.