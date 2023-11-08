Адвокат Карабанов считает необходимым введение допуска к электросамокатам по паспорту
Фото: [©Илья Питалев/РИА Новости]
По словам адвоката Александра Карабанова, следует ввести запрет на использование электросамокатов для тех, кто не достиг совершеннолетия, поскольку по своим характеристикам они равны мотоциклам, а для управления ими требуется водительское удостоверение. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
Он добавил, что также самокаты должны проходить обязательную регистрацию, а их водители должны знать ПДД и иметь навыки вождения и права на управление.
По мнению юриста, для уменьшения количества ДТП с электросамокатами следует улучшить программное обеспечение этих устройств и принять некоторые дополнительные меры.