Адвокат Карабанов считает необходимым введение допуска к электросамокатам по паспорту

По словам адвоката Александра Карабанова, следует ввести запрет на использование электросамокатов для тех, кто не достиг совершеннолетия, поскольку по своим характеристикам они равны мотоциклам, а для управления ими требуется водительское удостоверение. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что также самокаты должны проходить обязательную регистрацию, а их водители должны знать ПДД и иметь навыки вождения и права на управление.

По мнению юриста, для уменьшения количества ДТП с электросамокатами следует улучшить программное обеспечение этих устройств и принять некоторые дополнительные меры.