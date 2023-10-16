Адвокат Краснов объяснил незаконность запрета работы российским адвокатам в случае эмиграции

В правительстве РФ предложили лишать адвокатов их статуса в ситуации их эмиграции из страны, за исключением случаев лечения, обучения или иных уважительных причин. По словам Почетного адвоката России Дмитрия Краснова, в рамках действия Конституции РФ в нашей стране запрещена дискриминация граждан по национальному, религиозному и профессиональному признакам. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что ему непонятны мотивы такой инициативы, которая сурово ограничивает в правах все профессиональное сообщество.

По мнению юриста, в данном случае неуместна аналогия с силовиками, выезжающими за рубеж, поскольку они являются госслужащими и нередко имеют доступ к государственной тайне.