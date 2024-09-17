Адвокат Краснов определил наиболее вероятное наказание для Эльмана Пашаева

Экс-адвокат Эльман Пашаев задержан сотрудниками Военного следственного комитета. Ему грозит до десяти лет лишения свободы по статье о мошенничестве в особо крупном размере. По словам почетного адвоката РФ Дмитрия Краснова, важно напомнить, что Пашаев уже давно не является адвокатом. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей.

Он добавил, что для задержания адвокатов имеется особый порядок, но на Пашаева он уже не распространяется. Также в рамках возбужденного дела, если санкции статьи выше одного года, следователь имеет право выйти в суд с просьбой об аресте лица и избрании меры пресечения в виде заключения его под стражу.

По мнению юриста, в этом случае могли иметь место два разных варианта развития событий. В первом случае Пашаев пообещал мужу Блиновской сделать то, чего не мог, то есть освободить из-под стражи его супругу из-под стражи, введя тем самым клиента в заблуждение, что подходит под ст. 159 УК РФ. Кроме того, не исключено, что он имел какие-либо связи с представителями правоохранительных органов и заявлял о том, что он берет под них деньги и с помощью взятки добьется освобождения Блиновской, что подходит под ст. 291 УК РФ.

Ранее юрист Юрий Капштык заявил, что задержание Пашаева никак не повлияет на дело Блиновской.