Юрист Капштык: задержание Пашаева никак не повлияет на дело Блиновской

Следственный комитет Российской Федерации 17 сентября сообщил в своем телеграм-канале о задержании экс-адвоката Эльмана Пашаева по подозрению в совершении мошенничества в особо крупном размере. Юрист Юрий Капштык рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», как задержание Пашаева может сказаться на судьбе «королевы марафонов» Елены Блиновской.

По версии следствия, в феврале текущего года Пашаев при личной встрече с Алексеем Блиновским, мужем Елены, сообщил, что за денежное вознаграждение имеет возможность освободить супругов от уголовной ответственности в рамках ранее возбужденного в отношении них дела. По данным телеграм-канала SHOT, следователи вышли на фигуру Пашаева при проверке законности заключения контракта Алексея Блиновского с МО РФ.

«На семью Блиновских данная ситуация не должна никак повлиять. Фактически, они поверили убеждениям Пашаева, который говорил о том, что за большую сумму вознаграждения Блиновскую полностью освободят от ответственности, но в большей степени его заявления ничем не были подкреплены, это чистой воды мошенничество», — заявил Капштык.

С апреля этого года муж «королевы марафонов» находится в зоне специальной военной операции, на прошлой неделе Блиновский был задержан. Сам Пашаев, лишенный статуса адвоката, подписал контракт с Минобороны на прохождение службы по контракту еще в 2023 году.

В настоящий момент в отношении Эльмана Пашаева возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). По последней информации, экс-адвокат задержан в Москве, решается вопрос об избрании меры пресечения. Алексея Блиновского признали потерпевшим по делу Пашаева.