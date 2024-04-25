Нередко встречаются ситуации, когда в магазинах и точках общественного питания продавцы отказываются принимать к оплате банковские карты и требуют вместо этого оплату наличными средствами или онлайн-переводами. По словам почетного адвоката РФ Дмитрия Краснова, такие требования противоречат Закону РФ «О защите прав потребителей», согласно которому покупатель товара или потребитель услуги имеет право оплатить покупку любым удобным ему способом. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что при наличии угроз село можно просить вызвать правоохранительные органы, которые разберутся, по какой причине не работают терминалы. Кроме того, покупатель может заявить, что немедленно напишет заявление в налоговую, сотрудники которой также станут выяснять причину отсутствия или неработоспособности терминалов.

По мнению юриста, в такой ситуации потребителю не нужно бояться представителей власти, так как тот не отказывается оплачивать услугу, а только хочет сделать это удобным для него способом.

Он отметил, что в большинстве случаев ряд организаций предпочитает принимать оплату наличными для уклонения от налогов.