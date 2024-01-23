Адвокат Краснов перечислил способы защиты паспортных данных от злоумышленников

Данные паспорта, как правило, следует указывать при выполнении любой сколько-нибудь серьезной операции. Это становится причиной того, что паспортные данные граждан РФ особенно привлекают злоумышленников. По словам адвоката Дмитрия Краснова, в современных условиях повальной цифровизации мошенники могут овладевать паспортными данными путем хакерского взлома электронных баз или покупки персональной информации у недобросовестных сотрудников организаций. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что, имея паспортные данные, мошенники могут взять кредиты на имя этого человека, совершать сделки с недвижимостью и прочее.

По мнению юриста, для защиты от возможных последствий утечки паспортных данных людям нужно их «не раскидывать» и бережно хранить, а также постоянно проверять ресурсы, где отображается собственность.