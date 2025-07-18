В Питере так поторопились отмечать День флота, что вице-адмирала Степана Макарова назвали Сергеем
В Петербурге ко Дню флота вице-адмирала Степана Макарова переименовали в Сергея
Фото: [соцсети]
В Санкт-Петербурге появились памятные баннеры, посвящённые приближающемуся Дню флота. Похоже, что над этим важным проектом работали люди, которые не имеют никакого отношения ни к флоту, ни к истории Государства Российского. На это обратило внимание сетевое издание Readovka.
Герой Русско-японской войны вице-адмирал Степан Осипович Макаров вдруг стал Сергеем. Моряк, проходивший мимо, заметил переименование и сообщил об этом в соответствующие инстанции.
Минувшей ночью неустановленные лица демонтировали "патриотичный" баннер, оставив после себя лишь пустое пространство.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп собрался переименовать «соккер» в «футбол».