В Санкт-Петербурге появились памятные баннеры, посвящённые приближающемуся Дню флота. Похоже, что над этим важным проектом работали люди, которые не имеют никакого отношения ни к флоту, ни к истории Государства Российского. На это обратило внимание сетевое издание Readovka.

Герой Русско-японской войны вице-адмирал Степан Осипович Макаров вдруг стал Сергеем. Моряк, проходивший мимо, заметил переименование и сообщил об этом в соответствующие инстанции.

Минувшей ночью неустановленные лица демонтировали "патриотичный" баннер, оставив после себя лишь пустое пространство.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп собрался переименовать «соккер» в «футбол».