Адвокат Краснов пояснил, кто несет ответственность за полученные из-за гололеда травмы

В северной столице за выходные около 700 человек обратились за помощью после травм, полученных на гололеде. Главная причина в том, что в течение всей зимы коммунальные службы не убирали снег, который позже растаял, после чего из-за морозов окончательно превратился в каток по всему городу. По словам почетного адвоката РФ Дмитрия Краснова, петербуржцы могут потребовать от лиц, ответственных за уборку города, денежной компенсации за причиненный здоровью ущерб. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что при нанесении каких-либо увечий вообще возможно возбуждение уголовных дел.

По мнению юриста, пострадавшие могут обратиться в гражданский суд с целью потребовать взыскать с виновных, ответственных за ненадлежащую уборку крыш и тротуаров, деньги за причиненный материальный и моральный вред.

Он подчеркнул, что ответчиком по значительной части возбужденных по этому поводу дел станут выступать коммунальные службы северной столицы.