Адвокат Краснов рассказал о наиболее вероятном наказании переехавшей женщину сотруднице УК в Щелкове

Судом избрана меру пресечения в виде запрета конкретных действий сотруднице управкомпании, дважды переехавшей человека на автомобиле в Щелкове. По словам почетного адвоката РФ Дмитрия Краснова, в отношении женщин правосудием России в большинстве случаев избираются меры пресечения, которые не связаны с лишением свободы. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что в качестве наказания могут быть подписка о невыезде, запрет каких-либо действий, домашний арест.

По мнению юриста, сотрудницу управляющей компании могут осудить по ст. 264 УК РФ, которая подразумевает причинение тяжкого или среднего вреда здоровью по неосторожности.

Он уточнил, что если наезд был умышленным, а последствиями его - потеря речи, движения, слуха, зрения, обезображенное лицо у потерпевшей, то в данном случае преступление подпадает под ст. 111 УК РФ, подразумевающую наказание до восьми лет лишения свободы.