Адвокат Краснов рекомендует жителям РФ подавать в суд на коммунальщиков за плохие дороги

В одном из городов ЯНАО произошел несчастный случай, в результате которого 13-летний мальчик получил травмы. Он катался на велосипеде и упал, попав колесом в яму на дороге. В итоге у школьника случился перелом зубов и ряд иных травм, которые требовали лечения в больнице. Через год после этого случая суд постановил выплатить пострадавшему мальчику 300 тыс. рублей. По словам почетного адвоката РФ Дмитрия Краснова, в нашей стране нет прецедентного права, поэтому суды в своих решениях не обязаны руководствоваться этой практикой. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он отметил, что после данного инцидента пострадавшие в подобных случаях станут более активно обращаться к правосудию с целью наказать виновных и получить надлежащую компенсацию, что поспособствует лучшей работе коммунальных служб.

По мнению юриста, в этом случае следует отдать дань родителям мальчика, добившихся возмещения вреда.