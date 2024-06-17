Адвокат Краснов считает, что по законопроекту о смягчении правил необходимой обороны необходимы прояснения

На обсуждение нижней палаты парламента вынесут поправки в Уголовный кодекс РФ, согласно которым действия человека, направленные на защиту от посягательства, сопряженного с насилием, опасным для его жизни не станут считаться превышением пределов необходимой самообороны. По словам почетного адвоката России Дмитрия Краснова, вопрос о внесении изменений в ст. 37 УК РФ поднимается уже не впервые, и связано это с противоречивой судебно-следственной практикой привлечения к ответственности лиц, которые защищали свое жилище, жизнь и здоровье, за превышение необходимой обороны. Об этом сообщает Общественная служба новостей .

Он добавил, что тем не менее новый законопроект не будет «индульгенцией» для всех обороняющихся людей, а также, решая одну проблему, он может привести к появлению новой.

По мнению юриста, человек, который при обороне себя или своего жилища убил другого человека, не может быть сразу оправдан без каких-то разбирательств. В этой ситуации следствие обязательно станет проверять все версии произошедшего, собирать доказательства и проводить экспертизы.

Он отметил, что предложение по умолчанию считать человека, защищающего свое жилище, невиновным также ставит под вопрос те принципы, на основании которых ранее определялась законность действий обороняющегося. Это принцип соразмерности действий защищающегося и нападающего, угроза должна быть реальная, а не мнимая, а также завершенность состава нападения. Таким образом, предлагаемая инициатива не будет служить оправданием для убийства любого человека, оказавшегося на территории защищаемого жилья.