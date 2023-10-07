Адвокат Краснов считает, что запрет на «сталкеринг» спасет достаточно жизней

Депутатами нижней палаты парламента предложено внести изменения в Гражданский кодекс РФ с целью запрета нарушителям приближаться или устанавливать контакт с конкретными гражданами. По словам почетного адвоката РФ Дмитрия Краснова, данный запрет даст возможность уберечь жертв «сталкеринга» от посягательств на их жизнь и здоровье. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.