Адвокат Краснов считает, что запрет на «сталкеринг» спасет достаточно жизней
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Депутатами нижней палаты парламента предложено внести изменения в Гражданский кодекс РФ с целью запрета нарушителям приближаться или устанавливать контакт с конкретными гражданами. По словам почетного адвоката РФ Дмитрия Краснова, данный запрет даст возможность уберечь жертв «сталкеринга» от посягательств на их жизнь и здоровье. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
Он уточнил, что данная практика за границей давно показала эффективность на высоком уровне.
По мнению юриста, в определенном эмоциональном состоянии могут произойти плохие события, вплоть до совершения убийства.