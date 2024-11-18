Адвокат Лунев рассказал, что грозит убившему человека на охоте главе угрозыска Иркутской области

В минувшую субботу главу управления угрозыска Иркутской области Андрея Жбанова заподозрили в случайном убийстве человека во время охоты. Полицейский мог застрелить мужчину, перепутав его с животным. Адвокат Даниил Лунев рассказал, что теперь грозит главе угрозыска. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По его словам, в отношении задержанного полицейского было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности по ч. 1 ст. 109 УК РФ. Убийство по неосторожности считается преступлением средней тяжести, в связи с чем полковнику полиции грозит не слишком серьезное наказание.

Юрист уточнил, что наказание по указанной статье является достаточно щадящим и подразумевает лишение свободы, принудительные или исправительные работы на срок до двух лет. Однако большую роль играют поведение подозреваемого, его общая характеристика — раскаяние, признание вины, возмещение ущерба родным погибшего, от чего как раз станет зависеть мера наказания и степень его вины. Если сотрудник правоохранительных органов окажется довольно положительным элементом, ему могут назначить даже условный срок.

По его мнению, если на момент убийства Жбанов действительно был пьян, это станет отягчающим обстоятельством, из-за которого полковника могут отправить в колонию. При этом даже в случае привлечения полковника к уголовной ответственности он сможет сохранить свою должность — решение об отстранении и увольнении станет принимать его руководство.

Ранее он заявил, что доксерам, угрожающим обнародовать личную информацию о жертве, грозит уголовная статья.