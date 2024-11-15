Адвокат Лунев: доксерам, угрожающим обнародовать личную информацию о жертве, грозит уголовная статья

Стало известно, что может грозить доксерам, которые угрожают опубликовать личную информацию о жертве. Об этом в эксклюзивном интервью порталу REGIONS рассказал адвокат Даниил Лунев.

Лунев утверждает, что доксинг связан с шантажом и вымогательством. Если этот факт будет подтвержден, то наказание будет варьироваться: например, если брать первую часть статьи о вымогательстве, то предусмотрено наказание в виде четырех лет лишения свободы, а по второй части (в группе) – до семи.

При этом, доксерам могут вменять еще более тяжкую статью УК – «Неправомерный доступ к компьютерной информации». Более подробно читайте на сайте REGIONS. Ранее также стало известно, как можно защитить себя от доксинга.