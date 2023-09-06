Адвокат Наставшев назвал правила общения с сотрудниками ДПС

Остановка сотрудниками ГИБДД является обычной ситуацией в жизни любого автолюбителя. По словам адвоката Филиппа Наставшева, следует знать несколько тонкостей, чтобы при общении с гаишником не наделать грубых ошибок. Об этом сообщает Life.ru .

По его словам, необходимо помнить о своих правах и обязанностях, для чего нужно в совершенстве знать ПДД и КоАП.

Юрист отметил, что в любом случае водитель имеет право знать причину остановки сотрудником ДПС.

По его мнению, не следует выходить навстречу инспектору, а также сразу соглашаться с «нарушением» и подписывать протокол, так как не стоит бояться доказывать свою правоту.