Адвокат Наставшев назвал правила общения с сотрудниками ДПС
Фото: [©Константин Михальчевский/РИА Новости]
Остановка сотрудниками ГИБДД является обычной ситуацией в жизни любого автолюбителя. По словам адвоката Филиппа Наставшева, следует знать несколько тонкостей, чтобы при общении с гаишником не наделать грубых ошибок. Об этом сообщает Life.ru.
По его словам, необходимо помнить о своих правах и обязанностях, для чего нужно в совершенстве знать ПДД и КоАП.
Юрист отметил, что в любом случае водитель имеет право знать причину остановки сотрудником ДПС.
По его мнению, не следует выходить навстречу инспектору, а также сразу соглашаться с «нарушением» и подписывать протокол, так как не стоит бояться доказывать свою правоту.