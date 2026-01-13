Адвокат прокомментировал возможное наказание для медиков после трагедии в роддоме

Трагедия в новокузнецком роддоме № 1, унесшая жизни нескольких новорожденных, может обернуться для медицинского персонала реальными уголовными сроками. Как заявил в комментарии NEWS.ru адвокат Вадим Багатурия, предварительная оценка действий врачей указывает на возможную халатность — преступление, за которое Уголовный кодекс РФ предусматривает наказание вплоть до семи лет лишения свободы.

Он отметил, что сложность расследования таких дел заключается в необходимости установить прямую причинно-следственную связь между действиями медиков и трагическим исходом. Однако ситуация в Новокузнецке имеет явные признаки профессиональной небрежности. В ходе следствия могут быть вскрыты новые детали, которые позволят дополнительно квалифицировать действия сотрудников и по другим статьям, что потенциально ужесточит обвинение и возможный приговор.

По словам юриста, итогом этого расследования должен стать не только ответ на вопрос о виновности конкретных лиц, но и системный вывод о качестве медицинской помощи в учреждении. Строгое наказание в случае доказанной вины станет не только актом справедливости, но и важным сигналом для всей системы здравоохранения о недопустимости нарушений протоколов, цена ошибки в которых — человеческая жизнь.

Ранее врач-акушер назвал возможные причины переломов у новорожденных в Новокузнецке.