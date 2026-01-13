Врач-акушер назвал возможные причины переломов у новорожденных в Новокузнецке

Расследование трагических событий в новокузнецком роддоме № 1, где в период новогодних праздников погибли девять младенцев, продолжается. Параллельно с основной версией о внутриутробной инфекции, общественность ищет ответы на частные случаи, о которых рассказывают роженицы. Врач-акушер, кандидат медицинских наук Владимир Сурсяков в комментарии для aif.ru объяснил один из таких эпизодов — возможные причины перелома ключицы у новорожденных.

С практической точки зрения, разъяснение специалиста важно для снятия излишней тревоги у будущих родителей. Сурсяков отметил, что перелом ключицы при родах, к сожалению, не является редкостью и чаще всего происходит при рождении крупного плода, особенно на фоне сахарного диабета у матери. В такой ситуации во время потуг плечики ребенка могут застрять после выхода головы, и мощное давление матки способно привести к перелому. Это своеобразный защитный механизм организма, уменьшающий объем плечевого пояса и позволяющий ребенку родиться.

Однако эксперт указал и на ключевой тактический аспект, имеющий непосредственное отношение к профессиональной ответственности медицинского персонала. Основной вопрос, по его мнению, заключается в том, почему при диагностированном крупном плоде было принято решение вести естественные роды, а не провести плановое кесарево сечение, которое в подобных случаях считается более безопасным методом родоразрешения.

Напомним, что в Минздраве Кузбасса представили статистику работы первого роддома Новокузнецка за период с 1 декабря по 11 января. Из 234 принятых родов 32 потребовали вмешательства реаниматологов. Состояние 17 младенцев оценивалось как крайне тяжелое из-за внутриутробных инфекций, у одного ребенка выявили первичный иммунодефицит. К сожалению, девять новорожденных спасти не удалось. На фоне произошедшего главный врач ГКБ № 1 Виталий Херасков временно отстранен от руководства. Ситуацию с детской смертностью прокомментировал губернатор Илья Середюк.

