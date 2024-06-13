Адвокат Радько считает, что отечественные дворы мало приспособлены для карет скорой помощи

В верхней палате парламента предложили дать водителям скорой помощи право в ситуации крайней необходимости безнаказанно таранить прочие автомобили, если те блокируют проезд. По словам адвоката Сергея Радько, наделение водителей скорых правом таранить иные автомашины создаст другие проблемы, не решив при этом фундаментальную проблему с маневренностью карет неотложной помощи. Об этом сообщает Общественная служба новостей .

Он добавил, что подобная мера может создать ряд других неприятностей: непонятно, кто и каким образом станет определять крайнюю необходимость в том, чтобы протаранить машину на ходу или во дворе, кто станет возмещать ущерб в данном случае, потому что ОСАГО в таком случае не сработает.

По мнению автоюриста, также и сама машина скорой помощи после тарана может прийти в неисправное состояние и потребовать ремонта на месте, вследствие чего опоздает на вызов или не успеет довезти пациента до больницы. Кроме того, починка скорой помощи требует не только финансовых средств, но и запчастей, которых в настоящее время недостаточно, а выпускать на дороги слабо починенные автомобили – это все равно что подвергать опасности жизни будущих пациентов и прочих участников движения. Следовательно, данная идея принесет больше вреда, чем пользы.

Он подчеркнул, что проблема с помехами для проезда карет скорой помощи на дорогах не настолько серьезна, как может показаться изначально. Многие вспоминают об этом, только когда в Интернет попадают видео «совсем клинических случаев», на которых люди осознанно и злонамеренно не пропускают карету неотложки. Ключевой проблемой в данном случае является именно узость российских дворов, в которых скорая иногда не может маневрировать. В такой ситуации ответственность должны нести главы администраций, которые не обеспечивают дорогу.