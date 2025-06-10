Штраф за неповиновение полиции вырастет для водителей в несколько раз

Госдума приняла во втором чтении законопроект, который существенно ужесточает наказание для водителей, отказывающихся останавливаться по требованию сотрудников полиции. Об этом пишет ТАСС.

Штраф за такое нарушение в настоящее время составляет от 500 до 800 рублей. Однако после вступления закона в силу он увеличится до 7–10 тысяч рублей.

Поправки в КоАП РФ также вводят ответственность за повторный отказ остановиться — в этом случае водителю грозит лишение прав на срок до шести месяцев.

Кроме того, законопроект дополняет статью 12.21.1 КоАП, устанавливая новый штраф для владельцев тяжеловесных транспортных средств. Если водитель отказывается проходить весовой контроль, собственнику авто теперь придется заплатить 600 тысяч рублей вместо ранее предложенных 100 тысяч.

Законопроект, внесенный группой депутатов и сенаторов еще в феврале 2024 года, направлен на усиление контроля за соблюдением ПДД и повышение дисциплины на дорогах.

Ранее сообщалось, что грозит водителю за наезд на выскочившего на дорогу ребенка.