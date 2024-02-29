Адвокат Жорин спрогнозировал будущее уехавших звезд после слов Бастрыкина о привлечении к службе в армии

По словам адвоката Сергея Жорина, заявление председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина о привлечении к ответственности вернувшихся из-за рубежа артистов могут отпугнуть даже тех, кто не дискредитировал отечественную армию. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он отметил, что есть те, кто хоть и не поддерживает спецоперацию, но не желает вреда своей родине.

По мнению юриста, существуют и те, кто искренне желает нашей стране нанесения максимального вреда.

Он подчеркнул, что бояться возвращения в РФ теперь станут даже те, кто ратует за прекращение войны как таковой, не желая поражения Москве.