Адвокат получил огнестрельное ранение в Химках. Все произошло в квартире, где мужчина находился со своей матерью, сообщает «Московский комсомолец» .

Правозащитника госпитализировали. Его состояние оценивается как стабильно тяжелое, но он пришел в сознание.

По информации издания, в последнее время 51-летний мужчина страдал из-за панических атак. Подобное самочувствие связано с его профессиональной деятельностью, утверждают журналисты.

Ранее сообщалось, что в подмосковной квартире нашли труп женщины со следами собачьих когтей.