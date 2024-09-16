В подмосковной квартире обнаружили тело женщины, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По информации издания, страшную находку сделали во Власихе после того, как до местной жительницы не смог дозвониться мужчина, который помогал ей с выгулом собак.

На трупе были следы когтей животного, добавил собеседник телеканала. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в дачном поселке в Подмосковье нашли изрубленное тело пенсионерки.