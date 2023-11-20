Адвокату из Иркутской области дали двадцать два года колонии за убийство и изнасилования

Еще в марте 2007 года в поселке Балаганск была убита 15-летняя девушка. Это убийство было раскрыто только в прошлом году. К нему оказались причастны двое мужчин, причем один из них работал защитником в местном филиале региональной коллегии адвокатов. Выяснилось, что он причастен к трем десяткам эпизодам преступлений, которые были совершены в 2018-2020 годах

«Фигуранту назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», - заявили по этому поводу представители Следственного комитета.

Их слова привело ТАСС. Следователи установили, что подсудимый получал сексуальные услуги от несовершеннолетних, а также участвовал в изнасилованиях. Его подельник также насиловал несовершеннолетних, а вдобавок был замешан еще в одном убийстве. Ему дали 10 лет колонии.