Адвокаты Блиновской подали апелляцию на обвинительный приговор

Адвокаты Елены Блиновской, блогера, признанной виновной в уклонении от налогов и легализации незаконно полученных доходов, подали апелляцию на вынесенный ей приговор. Информацию об этом предоставили ТАСС в Савеловском суде Москвы, где рассматривалось данное дело.

В суд поступила апелляционная жалоба от Блиновской, оспаривающая вынесенный ей обвинительный приговор. Рассмотрение апелляции будет проведено в Мосгорсуде в установленном порядке.

До момента рассмотрения апелляционной жалобы приговор, вынесенный Блиновской, не имеет юридической силы. Согласно законодательству, до вступления приговора в силу осужденная не может быть направлена для отбывания наказания и остается под стражей в следственном изоляторе.

В начале марта Савеловский суд Москвы вынес решение о назначении Блиновской наказания в виде 5 лет лишения свободы в колонии общего режима по обвинению в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и отмывании денежных средств.

Помимо этого, суд обязал ее выплатить штраф в размере 1 млн руб. и запретил заниматься предпринимательской деятельностью в течение 4 лет.

Ранее сообщалось, что местом заключения Елены Блиновской может стать колония во Владимирской области.