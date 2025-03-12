Раскрыто возможное место заключения блогера Блиновской

После того как суд вынес блогеру Елене Блиновской реальный срок наказания, в Сети начали рассуждать о том, где она будет содержаться следующие пять лет. Озвучена версия, что ее отправят в колонию во Владимирской области. Такое допущение сделал портал Super.ru.

Один из микроблогов, с мнением которого ознакомилось издание, утверждает, что женщин, осужденных за экономические преступления, часто отправляют в поселок Головино во Владимирской области. Исправительная колония №1 имеет собственное производство, поэтому всем осужденным в ней есть чем заняться. Женщинам в ней предлагают получить новую специальность швеи либо парикмахера.

Пока Блиновской предстоит еще несколько месяцев провести в следственном изоляторе, в котором ее содержали и до суда. В колонию ее направят только после рассмотрения апелляции на приговор.

Ранее адвокат Блиновской Сальникова опровергла слухи о том, что ее подзащитная попытается отправиться в зону СВО. По словам юриста, у осужденной нет планов подписывать контракт с Министерством обороны. Также она подчеркнула, что Елена Блиновская не жалуется на условия содержания.