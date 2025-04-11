Адвокаты Гуцул опротестовали домашний арест своей подзащитной

После того как суд в Кишиневе вынес решение о домашнем аресте для главы Гагаузии Евгении Гуцул, ее адвокаты подали апелляцию на такой приговор. Об этом сообщила Наталья Байрам, одна из этих адвокатов. Ее слова привело РИА Новости.

Гуцул 9 апреля была выпущена из СИЗО после того, как суд вынес решение о назначении ей меры пресечения в виде домашнего ареста. По мнению стороны защиты, это решение также незаконно, как и помещение в следственный изолятор.

«Жалоба со стороны адвокатов уже была подана, но мы пока не знаем, когда она будет рассмотрена», — указала Байрам.

Она добавила, что в отношении Гуцул идет длительное нарушение ее прав. По этому поводу готовится обращение в Европейский суд по правам человека. Молдавские власти, по словам юриста, лишает главу Гагаузии свободы по политическим мотивам.

Ранее Гуцул заявила, что содержалась в очень тяжелых условиях в СИЗО. Тюрьма, в которую она попала, известна очень плохими условиями содержания заключенных. Ей там было тяжело как морально, так и физически.