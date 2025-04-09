Гуцул заявила о тяжелых условиях содержания в следственном изоляторе

По утверждению Гуцул, в том СИЗО, где ее держат под арестом, неудовлетворительные условия содержания. Ее слова привело РИА Новости.

Глава Гагаузской автономии сообщила, что ее две недели держат в тюрьме, которая известна очень плохими условиями содержания заключенных.

«Было морально тяжело и физически», — указала она.

По имеющимся данным, Гуцул содержится в СИЗО № 13 Кишинева. Здание тюрьмы было построено еще в середине XIX века.

Ранее Евгения Гуцул обвинила правящую молдавскую партию «Действие и солидарность» в систематическом и целенаправленном давлении на оппозиционные силы. По ее словам, давление усилилось после победы на выборах и связано с тем, что взгляды оппозиции резко расходятся с политикой Кишинева. Она также сообщила, что вместо решения социальных и экономических проблем власти заняты преследованием инакомыслящих.