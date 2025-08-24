«Аэрофлот» отменил из-за ограничения воздушного пространства 24 рейса
Фото: [freepik.com]
В связи с ограничениями на полеты в некоторых регионах России, авиакомпания «Аэрофлот» отменила 24 рейса. Об этом сообщила пресс-служба компании.
В компании сообщили, что в настоящее время аэропорты Москвы и Санкт-Петербурга работают в штатном режиме. Никаких очередей не наблюдается.
«Аэрофлот» сообщает, что все пассажиры получили новые билеты на другие даты. Также компания занимается возвратом средств. Об этом говорится в Телеграм-канале авиакомпании.
