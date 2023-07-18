Аэропорт Красноярска отложил десятки авиарейсов из-за погодных условий
Фото: [© Александр Кряжев/РИА Новости]
Он не выпускает самолеты по маршруту, а также не принимает авиалайнеры на посадку. На данный момент было отложено уже 20 различных рейсов.
Причиной такого сбоя в расписании стал очень сильный туман. Переносятся на более поздний срок выполнение не только внутренних, но и международных рейсов.
«В аэропорту Красноярск задержано 20 рейсов: 14 на прилет и 6 на вылет», - сообщила администрация авиагавани в своем микроблоге.
В то же время большая часть рейсов уже стартовала из аэропортов отправления.