Аэропорт Красноярска отложил десятки авиарейсов из-за погодных условий

Он не выпускает самолеты по маршруту, а также не принимает авиалайнеры на посадку. На данный момент было отложено уже 20 различных рейсов.

Причиной такого сбоя в расписании стал очень сильный туман. Переносятся на более поздний срок выполнение не только внутренних, но и международных рейсов.

«В аэропорту Красноярск задержано 20 рейсов: 14 на прилет и 6 на вылет», - сообщила администрация авиагавани в своем микроблоге.

В то же время большая часть рейсов уже стартовала из аэропортов отправления.