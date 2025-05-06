Аэропорт Нижнего Новгорода второй раз за сутки приостановил свою работу

Международный аэропорт Стригино, который находится под Нижним Новгородом, прекратил свою штатную работу. Об этом в своем телеграм-канале сообщила пресс-служба Росавиации.

В аэропорту Нижнего Новгорода были введены временные ограничения на полеты авиации.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов», — указано в микроблоге.

Подобные ограничения вводятся уже второй раз за последние сутки. До этого их применяли в ночь на 6 мая.

Прошедшей ночью ограничения на полеты вводились и в других авиагаванях. Так подобные меры применяли в московском регионе. Они были предприняты в аэропортах Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковском. Параллельно этому ПВО отбивала атаки украинских беспилотников на Москву и Подмосковье.