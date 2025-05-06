В Шереметьево ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов

Об этом в своем телеграм-канале сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения на прием и выпуск самолетов действуют с 01:15.

Запрет будет действовать до дальнейшего уведомления.

Ранее план «Ковер» ввели сразу в трех московских международных аэропортах – Внуково, Домодедово и Жуковский. Цель ограничительных мер – обеспечение безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Ранее сообщалось о том, что пилоту сгоревшего в аэропорту Шереметьево Superjet утвердили приговор.