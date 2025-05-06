В Шереметьево ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов
В аэропорту Шереметьево ввели временные ограничения
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В аэропорту Шереметьево ввели временные ограничения.
Об этом в своем телеграм-канале сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
Ограничения на прием и выпуск самолетов действуют с 01:15.
Запрет будет действовать до дальнейшего уведомления.
Ранее план «Ковер» ввели сразу в трех московских международных аэропортах – Внуково, Домодедово и Жуковский. Цель ограничительных мер – обеспечение безопасности полетов гражданских воздушных судов.
Ранее сообщалось о том, что пилоту сгоревшего в аэропорту Шереметьево Superjet утвердили приговор.