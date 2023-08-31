Аэропорт Пскова полностью восстановил работу после атаки беспилотников

Аэропорт Пскова восстановил свою работу без ограничений, сообщили в Росавиации.

Аэропорт Пскова восстановил свою работу без ограничений, сообщили в Росавиации.

Все службы аэропорта в настоящий момент работают в штатном режиме.

В ночь на 30 августа аэропорт Пскова был атакован украинскими беспилотниками. В результате удара были повреждены четыре военно-транспортных самолета Ил-76. По словам губернатора региона Михаила Ведерникова, гражданская инфраструктура не пострадала, последствия атаки были устранены еще вчера.

Сегодня авиакомпания «Азимут» выполнит рейсы из Пскова в Москву и обратно.