Аэропорт Пулково выплатит авиакомпании «Россия» штраф за попавшую в двигатель птицу

Аэропорт Пулково выплатит авиакомпании «Россия» штраф в размере 552 тысяч рублей из-за инцидента с птицей, стало известно SHOT.

19 июня 2022 года «суперджет» авиакомпании, выполнявший рейс из Санкт-Петербурга в Уфу, вынужден был прервать взлет после того, как выяснилось, что в двигатель самолета залетела птица. Воздушное судно отправили на ремонт, а пассажиры улетели в Башкирию резервным бортом.

Расследование Росавиации пришло к выводу, что виновником инцидента стал аэропорт Пулково, не сумевший обезопасить самолеты от столкновения с птицами. Сумма штрафа сложилась из расходов на ремонт двигателя и вынужденного простоя.

Также «Россия» требует 40 млн рублей от аэропорта Тобольска из-за попавшей в двигатель утки в марте прошлого года.

Ранее гендиректор Пулково Леонид Сергеев призвал таможенников быть приветливее с иностранными пассажирами.