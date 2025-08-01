Аэропорт Шереметьево снова парализовало

На Московский регион обрушились сильнейшая гроза. В связи с этим в аэропорту Шереметьево перенесли 28 рейсов и один отменили.

Это следует из онлайн-табло воздушной гавани.

Самолеты задерживаются от часа до трех.

В четверг, 31 июля, в Шереметьево снова задержали несколько десятков рейсов, а один отменили.

Это было связано с ведением плана «Ковер» в других российских аэропортах. Так, пассажиры, вылетающие в Саратов, вынуждены ждать свой рейс четыре часа.

Ранее сообщалось о том, что совладелец Внуково предоставил готовность инвестировать в Домодедово.