Аэропорт в Краснодаре могут открыть уже на этой неделе

Международный аэропорт Краснодара имени Екатерины II (Пашковский) могут открыть после 15 декабря. Об этом каналу SHOT сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Он не стал уточнять, будут ли до начала регулярного сообщения проводиться тестовые рейсы. Однако, по данным канала, безопасность полетов уже проверена.

Аэропорт в Краснодаре был закрыт с 24 февраля прошлого года после начала СВО. Также приостановили свою работу аэропорты Анапы, Геленджика, Ростова-на-Дону, Брянска, Воронежа, Белгорода, Курска, Липецка, Симферополя и Элисты.

Источники в авиаотрасли сообщают, что вслед за Краснодаром вскоре может быть открыт аэропорт в столице Калмыкии.