Аэропорт в Махачкале временно будет закрыт в связи с проникновением неизвестных лиц
Фото: [©Сергей Расулов/РИА Новости]
На фоне появления большой толпы мужчин в аэропорт Махачкалы его решили закрыть на прилет и вылет авиарейсов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Росавиацию.
Отмечается, что данные меры станут действовать до нормализации ситуации.
Поясняется, что лайнеры на посадку перенаправлены в другие аэродромы.
В ведомстве также призвали верить информации только из официальных источников.