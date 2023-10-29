Аэропорт в Махачкале временно будет закрыт в связи с проникновением неизвестных лиц

Безопасность

Фото: [©Сергей Расулов/РИА Новости]

На фоне появления большой толпы мужчин в аэропорт Махачкалы его решили закрыть на прилет и вылет авиарейсов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Росавиацию.

Отмечается, что данные меры станут действовать до нормализации ситуации.

Поясняется, что лайнеры на посадку перенаправлены в другие аэродромы.

В ведомстве также призвали верить информации только из официальных источников.

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